Der Klapperstorch ist auch jetzt unterwegs

Die Zeiten sind nicht einfach, und die strengen Corona-Regeln machen auch vor den Eltern-Kind-Zentren und den Hebammen nicht halt. Dennoch will Petra Schmidt in Heiligenbrunn gerade jetzt für junge Eltern und werdende Mütter da sein. „Es ist wichtig, dass sich die Mütter auch jetzt gut betreut fühlen“, so die Hebamme. Sie versucht natürlich vieles via Telefon zu lösen.