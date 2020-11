ÖSV-Boss: „Sterbe lieber an Corona als an Krebs“

Zusammen mit Chris Lohner (Schauspielerin und Autorin), Franz Kolland (Generationenforscher), Melisa Erkurt (ehem. Lehrerin, Autorin und Journalistin) und Maximilian Werner (Maturaabschluss 2020, derzeit Zivildiener.) diskutierte Schröcksnadel im ORF. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird die Solidarität unter den Generationen auf die Probe gestellt. Auch im zweiten Lockdown müssen sich die Jungen einschränken, um besonders gefährdete Gruppen wie die ältere Bevölkerung zu schützen. „Ich hab 15 Enkelkinder plus eines, das wir pflegen - also 16. Ich kann in meiner Familie nicht feststellen, dass in irgendeiner Form ein Konflikt da wäre. Auch in der Zeit, wo es sehr gefährlich war“, so der ÖSV-Boss, der einen „Riesenrespekt“ vor Corona hat. „Es muss nicht sein, dass die eine Gruppe auf die andere losgeht. Einen Keil hier hineinzutreiben, wäre falsch. Man macht es aber automatisch dadurch, dass man den Menschen Angst macht. Man macht den Menschen große Angst, dadurch entsteht dieser Keil.“