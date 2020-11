Rapid: Zu „dumm“ für den Sprung an die Spitze

Was bei Didi Kühbauer das Fieber sicher wieder in die Höhe schnellen ließ. Rapids Trainer musste gestern (wie Rieds Baumgartner) ja krank passen, litt daheim im Bett mit. Falls sein Fernseher die Partie bis zum Schlusspfiff überlebt hat: Die lasche erste Halbzeit; das nicht gegebene 2:0; die Naivität nach der 3:2-Führung; die Fehler in der Abwehr bei den Standards.