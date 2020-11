Ab 17 Uhr LIVE: Stürmt Rapid in Ried auf Platz 1?

„Wir haben vor der Länderspielpause wirklich gute Leistungen gebracht“, merkte Kühbauer im Hinblick auf die Liga an. Und auch wenn man „nicht genau“ wisse, wo man nach zwei Wochen ohne „Ernstfall“ stehe, könne man mit breiter Brust nach Oberösterreich fahren: „Wir sind gut drauf.“ In Ried werde man aber eine Mannschaft vorfinden, „die alles versuchen wird, um uns Punkte abzunehmen“. Das Ziel sei so oder so klar: „Wir haben unseren Anspruch und schauen, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“