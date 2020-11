Schüler: „Danke, dass ihr für uns da seid!“

Bereits die Jüngsten denken in dieser besonders herausfordernden Zeit an die unschätzbare Arbeit der Ärzte und Ärztinnen, der Pflegerinnen und Pfleger, an das gesamte Personal in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen. Auch wenn die Kinder nur einen kleinen Beitrag zur derzeitigen Situation leisten können, so bringen sie jedoch ihre Wertschätzung zum Ausdruck.