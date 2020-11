Hier kommen die Medikamente „auf Rädern“

Es ist nicht alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich, dass Arzt Harald Perz notwendige Medikamente seinen Patienten frei Haus liefert, also quasi den Service „Medikamente auf Rädern“ anbietet. „Es gibt halt Patienten, die nicht mehr so mobil sind, um problemlos in meine Ordination zu kommen. Ich mach das ja nicht erst seit Corona, das war auch schon vorher so“, erzählt der Mediziner, der sich im April 2019 in Weißenstein als praktischer Arzt niedergelassen hat.