Schwaz dank Sieg in Bregenz weiter ungeschlagen!

Die Schwazer Mannschaft von Handball Tirol hat sich auch in Bregenz keine Blöße gegeben. Die „Silberstädter“ gewannen am Freitag das Duell der 11. Runde der spusu Liga mit 30:28 (18:15) und führen die Tabelle weiter ungeschlagen und überlegen an. Die Vorentscheidung gelang den Gästen nach Wiederbeginn, als sie die Pausenführung bis zu einem Vorsprung von sechs Toren ausbauten.