14 Todesfälle und 1301 Neuinfektionen in OÖ

Weiter verschärft hat sich die Situation in den Altersheimen: Hier sind aktuell 647 Bewohner und 554 Mitarbeiter in 120 Einrichtungen betroffen. Etwas verbessert hat sich die Lage in den Schulen: An 400 Standorten sind derzeit 571 Schüler und 321 Lehrer Corona-positiv.