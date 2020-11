Metropole am Wörthersee, Luftkurort & Partyhotspot

Das Haus schrieb Filmgeschichte, Stars wie Uschi Glas, Pierre Brice, Telly Savallas, „Dallas“-Bösewicht Larry Hagman oder der unvergessene Roy Black standen hier für „Ein Schloss am Wörthersee“ vor der Kamera. Wer es ruhiger will, legt direkt am See eine Pause im Kurpark ein, dort, wo bereits Pop-Größen wie Falco und Status Quo tausende Fans begeisterten. Einen Besuch wert ist auch der Schubert Park mit seinem idyllischen Friedensforst. Und dass Velden ein Dorado für Badehungrige ist, muss ja wohl nicht extra erwähnt werden.