Potenzialanalyse soll Bund doch noch überzeugen

Nachdem sich gestern in Wien SPÖ und Neos darauf geeinigt haben, ein Stadtseilbahnprojekt zwischen Hütteldorf und Ottakring zu prüfen, will auch FP-Stadtvize Markus Hein die Linzer Bestrebungen für ein Gondelsystem im Süden wieder vorantreiben. „Ich blicke etwas neidisch nach Wien. Wie man aus der Vergangenheit weiß, werden es die mit ihrem Anlauf wohl um einiges leichter haben. Städte wie unsere sind da klar im Nachteil“, so Hein. Dennoch will er das Thema keinesfalls ruhen lassen.