Juwelier-Mord: Opfer schleppte sich zum Eingang

Spurensicherung am Tatort

Die Spurensicherung war auch am Donnerstag am Tatort und versuchte, den Tathergang zu rekonstruieren. Die Frage ist, ob der Juwelier im Zuge eines Raubes getötet wurde. Ob etwas in dem Geschäft fehlt, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts des Mordes.