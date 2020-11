Mitarbeiter motiviert durch die Krise führen

Wie führt man ein Team durch die Krise? Wie vermittelt man Sicherheit in unsicheren Zeiten? Wie kommuniziert man mit Mitarbeitern? Und wie hält man trotz allem das Engagement hoch? Die Firma „Business Beat“, die sich seit 2017 auf Mitarbeiterbefragungen in Echtzeit spezialisiert hat, hat sich mit der aktuellen Situation genau beschäftigt und nun ein eBook veröffentlicht. „Dieses soll Teamleitern helfen, Sicherheit in unsicheren Zeiten zu vermitteln“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Andreas Hermann. Gerade jetzt komme es darauf an, Stimmung und Sorgen der Mitarbeiter zu kennen und rasch darauf reagieren zu können.