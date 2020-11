Neuwahl in Leibnitz: Triumph für Leitenberger

Weil die Landeswahlbehörde nach Einsprüchen Mängel bei der Durchführung der Wahl festgestellt hatte, musste am Sonntag in fünf steirischen Kommunen nochmals der Gemeinderat gewählt werden. Während sich in Ilz, St. Andrä-Höch und Mortantsch am Ergebnis so gut wie nichts änderte, konnten die Sieger in Wildon (ÖVP) und Leibnitz (SPÖ) diesmal noch deutlicher gewinnen. Vor allem für Helmut Leitenberger war der Tag ein Triumph.