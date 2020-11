Ski-Ass hat den Verletzungsteufel besiegt

„Letzte Woche war ich mit Individualtrainer am Kitzsteinhorn erstmals wieder am Schnee“, sagt der Mann aus Aich, der heuer in der verkleinerten WC-1-Gruppe des Steirers Sepp Brunner trainiert, „und diese Woche hab ich in Hochgurgl schon wieder gemeinsam mit Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr, Motl Mayer, Christoph Krenn und Stefan Babinsky fahren können. Das Knie reagiert zwar leicht, läuft aber nicht schlecht. Und bis zum ersten Rennen in Val d’Isere hab ich ja noch fünf Wochen Zeit. Da will ich wieder Gas geben können.“