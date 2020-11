Unterstützung auch für Privatzimmervermieter

Erfolg für LH Günther Platter in Wien. Nachdem FPÖ-Tourismussprecher NR Gerald Hauser zuletzt mehrere Male auf die Ungleichbehandlung der Privatzimmervermieter in Zusammenhang mit den Entschädigungszahlungen hingewiesen hatte, hat sich Tirols Landeschef nun in Wien dafür stark gemacht. Mit Erfolg.