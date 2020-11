Bauunternehmer-Ehepaar als Kopf einer Diebesbande

Mini-Bagger, Rüttelplatten, Hydraulikhammer, Rüttelstampfer - die Bande aus Kroatien wusste genau, was sie wollte. „Das waren echte Profis“, betont Gerhard Lachomsek, der Leiter des Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Graz. 250.000 Euro beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand der Schaden, den das Ehepaar (38 und 40 Jahre alt) auf Lagerplätzen und Baustellen in Wien, in und um Graz und in der Oststeiermark entlang der Autobahn verursacht hat. Fünf Komplizen standen ihnen zur Seite.