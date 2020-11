Spanischer Steinkauz bekam Hilfe in Kärnten

Einen verletzten Steinkauz entdeckte der Feldkirchner Lkw-Lenker Werner Pusarnig während einer Fahrt in Spanien: „Ich konnte den Vogel nicht einfach auf der Straße liegen lassen!“ Also packte er das Tier ein und transportierte es quer durch Europa nach Kärnten, wo der Kauz in der Natur & Wildstation gepflegt wird.