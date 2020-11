Sturms „Franz“ und die Kraft des Lächelns

Wo Francisco Mwepu das einzige Tor des Abends erzielte. Mwepu ist bei Sturm jener Spieler, der immer lacht. „So bin ich nun einmal. Auch meine Eltern, Brüder und meine Schwester lächeln immerfort“, meint Francisco zu seiner Frohnatur. Ende August stieß er zum Klub und erfüllte sich im zweiten Anlauf den Traum von einem Engagement in Europa. Schon 2018 hatte er in Salzburg, wo Bruder Enock unter Vertrag steht, ein Probetraining absolviert. Aber: Außer Spesen nichts gewesen. Wobei - umsonst war der Trip in die Mozartstadt für den 20-jährigen Stürmer nicht. „Dort hab ich erstmals Schnee gesehen. Ich freu mich schon, wenn es in Graz schneit!“