Kahlschlag in den Spitälern: 400 Betten weniger

„Reduktion sofort zurücknehmen!“

Sieht man sich das von Finanzreferent Anton Lang auf den Tisch gelegte Landesbudget 2021 durch, wird an einigen Positionen bereits intensiv der Sparstift angesetzt. Über einen dieser Bereiche ist die FPÖ gestolpert. Im Abschnitt „Gesundheit und Pflege-Management“ wird der Fokus auf die steirischen Spitalsbetten gelegt. Zwischen den Jahren 2018 und 2019 ist die Bettenzahl von 6390 auf 6219 geschrumpft. Bis 2025 ist eine weitere Reduktion geplant - „im Einklang mit dem Ausbau alternativer Versorgungsformen“, wie es in dem Budget heißt. Demnach soll es in fünf Jahren nur noch 5841 Betten geben, also sogar um 378 weniger als aktuell.