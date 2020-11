„Niemand ist vor Stalking-Attacken gefeit!“

„Krone“: Frau Pawlata, die Gewaltschutzzentren sind etwa mit der Beratung und Unterstützung von Stalking-Opfern beauftragt. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim ortet einen Handlungsbedarf bei der Weitergabe von Daten an die Zentren. Stimmen Sie ihr zu?

Eva Pawlata: Es entspricht der Wahrheit, dass nicht jede Stalking-Anzeige an uns weitergeleitet wird. Es ist eine jahrelange Forderung der Gewaltschutzzentren, dass die Übermittlung von solchen Anzeigen gleichgestellt wird mit jenen bei Betretungs- und Annäherungsverboten. Denn in diesen Bereichen funktioniert die Weitergabe lückenhaft, sodass wir den Opfern auch eine proaktive Hilfe anbieten können. Das wäre auch bei Stalking wichtig, da es sich um eine Form von Gewalt handelt, bei derer sich die Opfer oft um keine Hilfeleistung bemühen, weil sie die Hemmschwelle nicht überwinden können.