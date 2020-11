„Weitergabe der Daten bei Stalking verpflichten“

„Das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich“

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) stellt hingegen klar: „Eine gesetzliche Normierung der Datenweitergabe im Falle der Bedrohung von beharrlicher Verfolgung durch die Polizei fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.“ Sie betont zudem: „Eine proaktive Kontaktaufnahme durch Opferschutzeinrichtungen ist im Strafverfahren nicht vorgesehen, daher auch keine dementsprechende Datenübermittlung an Opferschutzeinrichtungen“.