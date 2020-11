Wenn es schneit, dürfen Lkw bald nicht mehr fahren

Dazu kommen Lärm und die Gefahr durch den Schwerverkehr, darunter auch zahlreiche „Mautflüchtlinge“. Am 21. Oktober gab es sowohl in Köflach als auch in Maria Lankowitz (Salla ist ein Ortsteil davon) und Weißkirchen Proteste und Straßensperren. Doch das geforderte Lkw-Fahrverbot (ausgenommen Ziel- und Quellverkehr) ist derzeit nicht umsetzbar, heißt es beim Land. Dazu müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden - zuständig ist dafür aber der Bund.