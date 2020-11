Expertin zu Corona-Impfung: „Vorsicht geboten“

„Die Daten aus den Studien sind noch nicht veröffentlicht. Auch das Datum der Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Um Schlussfolgerungen ziehen zu können, braucht es weitergehende wissenschaftliche Daten“, so Hurst in einer Presseerklärung am Dienstag, nachdem bekannt geworden war, dass den Pharmafirmen Biontech und Pfizer ein Durchbruch in Sachen Covid-Impfstoff gelungen sein dürfte.