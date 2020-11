„Habe Angst, dass das zu einem Dauerzustand wird“

Piotr Beczala ist ein Ausnahmekünstler unserer Zeit. Der Star-Tenor singt in allen großen Häusern auf der ganzen Welt, seine Karriere hat ihm schon viele Auszeichnungen eingebracht. Dabei war ihm die Leidenschaft für klassische Musik keineswegs in die Wiege gelegt worden, wie er in seiner Biografie und im Interview mit Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg erzählt.