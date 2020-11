World Cup of Darts erstmals in Österreich

Der World Cup of Darts, die Teamweltmeisterschaft der PDC, findet von Freitag bis Sonntag in der Salzburgarena und damit erstmals in Österreich statt. Für die Buchmacher gilt Wales mit Gerwyn Price und Jonny Clayton als Topfavorit im 32 Nationen umfassenden Teilnehmerfeld. Rot-Weiß-Rot wird von den beiden Wienern Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez vertreten und trifft zum Auftakt am Freitagnachmittag auf die USA.