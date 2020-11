Jetzt kann es nur noch besser werden!

Wilhelm Krautwaschl, Diözesanbischof, Diözese Graz-Seckau: „Als wären die Sorgen rund um Corona nicht genug, lässt uns nun das Attentat in Wien zutiefst bestürzt zurück. Man ist versucht, sich zu fürchten, zu zweifeln. Aber wir haben dieser Tage auch einen enormen Zusammenhalt erlebt; in Wien, in Österreich und auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus. ,Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet‘, schrieb Paulus vor fast 2000 Jahren an die römische Christengemeinde (12,12). Halten wir uns auch in dieser Zeit daran. In der größten Not gibt es Hoffnung. Damals wie heute.“