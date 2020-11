Politspitze legte an Tatort Kränze nieder

Es sind unfassbare Szenen, die sich am Montagabend in Wien abspielten. Österreich und die Welt sind fassungslos über das Geschehen in der teilweise leer wirkenden Bundeshauptstadt. Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags versammelte sich die österreichische Politspitze an einem der Tatorte und legte Kränze nieder. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und weitere Vertreter der Regierung sowie der Parteien gedachten am abgesicherten Bereich des Tatorts gemeinsam der Opfer.