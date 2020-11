Ludwig spricht von einem „furchtbaren Verbrechen“

Was man derzeit wisse, sei, dass sich die Attentäter von der Seitenstettengasse in die Innenstadt aus bewegt hätten. Dabei hätten sie „wahllos“ auf Gäste in Lokalen geschossen. Zum Teil auf Personengruppen in Schanigärten. Ludwig sprach von sieben Schwerverletzten. Ein Passant sei getötet worden. Details wollte der Wiener Bürgermeister aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht nennen.