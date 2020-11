Innenstadt und Öffis am Tag nach dem Anschlag leer

Kaum Kunden in den Geschäften

In einer gegenüberliegenden Buchhandlung ist ebenfalls nur eine Verkäuferin anzutreffen. „Es war bisher noch kein einziger Kunde da“, sagte sie. Am heutigen Tag, so vermutete sie, würden wohl kaum Menschen einkaufen gehen. „Wir können froh sein, dass es uns so gut geht“, so die Frau, während sie vor einem leeren Regal saß, in dem normalerweise Tageszeitungen liegen. Denn diese wurden heute erst gar nicht geliefert.