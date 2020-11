Prinz William war heimlich an Corona erkrankt

Erst jetzt kam die Wahrheit ans Licht. „Die Krankheit traf ihn hart“, erklärte ein Palast-Insider der britischen „Sun“. „Er hatte zwischenzeitlich große Probleme, zu atmen, so sehr, dass alle um ihn herum in Panik gerieten.“ William wurde demnach von den Ärzten des Royalen Palastes behandelt und war auf seinem Landgut Anmer Hall in Norfolk in Quarantäne.