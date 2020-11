Mit mehr als 2 Promille durch Salzburg-Itzling

In der Nacht auf Sonntag wurde in Salzburg-Itzling im Zuge einer Verkehrskontrolle ein Serbe (57) überprüft. Ein bei ihn durchgeführter Alkomattest ergab ganze 1,03 mg/l. „Das entspricht 2,06 Promille“, weiß die Polizei. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.