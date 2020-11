„Melanias Infektion beweist: Wir leben zusammen“

US-Präsident Donald Trump kann seiner Infektion mit dem Coronavirus offenbar etwas Gutes abgewinnen: Dass sowohl er als auch seine Gattin Melania betroffen waren, beweise, dass sie gemeinsam unter einem Dach leben. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass sich die First Lady von dem Staatschef abgestoßen fühle und sie in Wirklichkeit an verschiedenen Orten wohnen.