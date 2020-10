Warum verbietet niemand den Irrsinn?

Die Corona-Leugner kämpfen für die „Freiheit und Selbstbestimmtheit der Menschheit“ - Intensivbetten wollen sie aber schon, wenn das Virus, das nicht existiert, die Körper niederringt. Die Teilnehmer treffen sich heute um 12 Uhr beim Heldenplatz zur Hauptkundgebung, anschließend soll es einen Lichtermarsch durch die Stadt geben. Und das so kurz vor dem Lockdown, an einem Tag, an dem die Werte wieder einen neuen Rekord erreichen werden.