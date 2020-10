Robert Kratky: „15 Kilo Fett vor die Tür gesetzt“

„Hut ab“

Die Fans von Krakty sind begeistert von seinem Erfolg. „Das hört sich gut an - da schau ich mir das ein oder andere ab“ schrieb ihm eine Dame in die Kommentare. „Hut ab, ich habe alles mitverfolgt und staune über so viel Willenskraft und Konsequenz“, eine andere. Viele wünschen sich aber auch, dass er nicht nur weniger raucht, sondern ganz damit aufhört.