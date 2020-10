Marco Rossi wird ein Löwe

Neben dem Engagement bei den ZSC Lions wird Rossi voraussichtlich auch mit dem österreichischen U20-Nationalteam im Einsatz sein. Ein Gespräch zwischen ZSC GM Sven Leuenberger und ÖEHV Sportdirektor Roger Bader wird hier Klarheit bringen. Die rot-weiß-rote Auswahl bestreitet vom 5. bis 7. November in St. Pölten ein Vorbereitungsturnier für die U20-A-WM in Kanada (ab 26. Dezember). „Auch diese Spiele bieten mir eine gute Gelegenheit, um weitere Spielpraxis zu sammeln. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen möchte ich mich bestmöglich auf die Weltmeisterschaft in Kanada vorbereiten und dann Ende Dezember in Übersee eine gute WM spielen“, so Rossi.