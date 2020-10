Besuchsverbot in steirischen Spitälern verhängt

In Summe befinden sich derzeit 252 Corona-Patienten in den steirischen Landeskrankenhäusern, 214 auf der Normalstation (20 mehr als am Vortag) und 38 auf der Intensivstation (sieben mehr als am Vortag). Einige kleine Häuser geraten zusehends an ihr Limit. Im Spital Wagna in der Südsteiermark hat sich ein Corona-Cluster gebildet, mehr als 25 Mitarbeiter sind positiv. Hier werden keine neuen Patienten mehr aufgenommen.