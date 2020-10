Jennifer Lopez läutet mit Kids Weihnachtszeit ein

Jennifer Lopez beweist gerade, dass es niemals zu früh ist, in einen Weihnachtspulli zu schlüpfen. In einer zuckersüßen Kampagne der Marke Coach präsentiert sich die Sängerin und Schauspielerin nicht nur in einem flauschigen Modell mit der weihnachtlichen Skyline von New York, sondern vor allem mit ihren Liebsten. Denn neben ihren Zwillingen Max und Emme holte die Latina auch ihre Mama Guadalupe mit vor die Kamera.