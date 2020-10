Kate Beckinsale: Liebes-Aus mit ihrem Toyboy

Die beiden waren erstmals Anfang des Jahres zusammen in Verbindung gebracht worden. 22 Jahre trennten die Hollywood-Darstellerin und ihren Freund, mit dem sie neun Monate lang zusammen war. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie zog der 23-Jährige in Kates Haus in Los Angeles ein und die Turteltauben verbrachten die Quarantäne in trauter Zweisamkeit.