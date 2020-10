Raser gefährden die Schulkinder

„Die Leute rasen hier an den Kindern nur so vorbei – und das mit mehr als 100 km/h. Das Tempo-70-Limit endet nämlich vor der Haltestelle, was völlig unverständlich ist!“, ärgert sich Papa Arno Raunikar aus Keutschach. „Im Bereich einer Bushaltestelle sollten die Leute doch nicht so schnell fahren dürfen!“ Doch nicht nur das Rasen bereitet dem Papa zweier Töchter Sorgen: „Eine Kuppe unmittelbar vor der Haltestelle beeinträchtigt die Sicht auf den Verkehr. Die Kinder erkennen viel zu spät, dass sich Fahrzeuge nähern.“