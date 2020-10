Spielbetrieb im Salzburger Unterhaus eingestellt

In den Bezirken Salzburg-Umgebung (Flachgau), Hallein (Tennengau), St. Johann (Pongau) und Zell am See (Pinzgau) besteht gemäß der Freitag Mittag veröffentlichten Verordnung des Landes Salzburg mit Samstag, den 24.Oktober 2020, 00:00 Uhr ein komplettes Veranstaltungsverbot, somit sind Trainings in diesen Bezirken ebenfalls nicht zulässig.