Fußball-Trainer: „Kann eine lange Ehe werden“

„Für mich ist’s ein bisserl wie nach Hause kommen“, strahlte Udo Kleindienst bei seinem Trainer-Comeback bei Landesligist Wildon. Vor zehn Jahren dockte der 41-Jährige ja das erste Mal bei den Südsteirern an. Nun startet er einen neuen Anlauf. „Für mich ist Wildon eine Top-Adresse und auch mein Wunschverein in der Landesliga. Ich wohne nur zwölf Minuten vom Platz entfernt, kenne das Umfeld. Mit sechs Spielern habe ich bereits in der Vergangenheit gearbeitet. Diese Aufgabe reizt mich, ich glaube, das kann eine lange Ehe werden! Ich will eine neue Erfolgstory schreiben."