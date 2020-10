Thiem eröffnet neue ATC-Akademie in Traiskirchen

Nach dem Intermezzo in Alt-Erlaa (dient nun dem jüngeren Nachwuchs, Anm.) wird also nun Traiskirchen für ca. zehn Wochen im Jahr seine Homebase werden. Der ebenso von Better Tennis Wien gemanagte Standort soll im Freien zu den bestehenden drei Sandplätzen 2021 noch einen Outdoor-Hartplatz dazu erhalten. „Ich habe 15 Jahre in der Südstadt trainiert. Das reicht für ein paar Leben aus, weil so schön ist es dort auch nicht“, scherzte Thiem. Für den Rest seiner Karriere wird der 17-fache Turniersieger nun, wenn in Österreich, in Traiskirchen üben.