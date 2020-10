„Durchaus Differenzen“ zwischen Ludwig und Blümel

Inhaltlich habe man zum Teil „wenig Bewegungsspielraum“ gesehen, etwa wenn es um Fragen wie Deutsch vor Gemeindebau, Mindestsicherung oder den Pensionsbereich gehe, sagte Blümel nach den dreistündigen Gesprächen. Der Wahlerfolg der ÖVP sei auch ein Auftrag, türkise Politik inhaltlich vorzubringen. Man habe darum diese Grundprinzipien auch dargelegt, führte Blümel aus. Über die konkreten Inhalte, so betonte er, sei Stillschweigen vereinbart worden. Ludwig, wies in einer Stellungnahme gegenüber der APA ebenfalls darauf hin, dass Vertraulichkeit vereinbart wurde. „Aus SPÖ-Sicht war es ein sehr professionelles Treffen in guter Atmosphäre“, ließ er wissen.