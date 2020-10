Abschiebung: Schicksal von Raziq bewegt Steirer

Raziqs Schicksal steht stellvertretend für Hunderte andere in Österreich: Obwohl er gut integriert, auf keine Zuweisung vom Staat angewiesen und darüber hinaus eine dringend benötigte Fachkraft in Ausbildung ist, droht ihm nach Beendigung seiner Lehre die Abschiebung in sein Herkunftsland. Für die direkt Betroffenen in erster Linie eine menschliche Katastrophe, für deren Arbeitgeber auch ein wirtschaftliches Desaster.