Wer hat Angst vor einem zweiten Lockdown?

Sechs statt zehn Personen am Tisch? „A scho wurscht!“

Trotzdem setzt die heimische Bundesregierung derzeit auf sanfte Maßnahmen und den Appell der Eigenverantwortung statt auf Lockdown und Ausgangssperren - ganz im Gegensatz zu anderen, europäischen Ländern. Wenn nun mehr sechs statt zehn Personen an einem Tisch sitzen dürfen, kratzt das den durchschnittlichen Restaurantgast nach dem Motto „A scho wurscht“ sicherlich kaum. Es scheint so, als wäre die Regierung im Frühjahr als Maßnahmen-Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Was ist da passiert?