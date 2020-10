Lahnernock: Der Erzberg Höhenweg

Mitten im Oktober präsentiert sich das Bleiberger Hochtal im Winterkleid. „Lust zu wandern?“, meldete sich Villachs Abschlepp-Profi Gerald Taferner bei der „Bergkrone“: „Ich habe das Berggehen für mich als Ausgleich entdeckt.“ Unsere Tour startet beim Rondeau in Bleiberg und führt uns über den Weg 288 hinauf auf den Erzberg. Mit dabei hat der 55-jährige Unternehmer, der neben dem Abschleppunternehmen auch einen Auto- und Maschinenverleih sowie ein Automuseum in Villach betreibt, seine Dalmatiner-Hündin „Beverly“. Oben am Erzberg ankommen, wandern wir genussvoll, ohne allzu viele Höhenmeter zu machen, über den Lahnernock (1514 m) und Hachelnock (1442 m) westwärts.