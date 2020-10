Brand im Hotel Rutar Lido: Sieben Wehren löschten

In dem Nebengebäude, indem sich auch eine Werkstatt befindet, standen mehrere Appartements in Flammen. In Gefahr war niemand; die Ferienwohnungen sind ja derzeit unbenutzt. Der Kommandant der Feuerwehr Eberndorf, Klaus Jürgen Koraschnigg: „Bis 16 Uhr hatten wir das Feuer unter Kontrolle. Danach blieben drei Wehren als Brandwache vor Ort.“