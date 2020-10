Arbeiter müssen jetzt zu Hause bleiben

Kurios: Auch die Justizanstalt Puch-Urstein steht auf der Ausnahme-Liste. Mehrere Mitarbeiter wohnen in Kuchl. Sie dürfen wie auch andere Pendler, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, weiterhin uneingeschränkt ein- und ausreisen. In Kuchl gibt es mehr als 320 Betriebe. Im Normalfall kommen knapp 1500 Menschen täglich von außerhalb in die Gemeinde. Tausende Kuchler arbeiten auswärts.