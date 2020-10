Promi-Auflauf vorm Ibiza-U-Ausschuss diese Woche

Benko kommt am Mittwoch

Richtig prominent wird es am Mittwoch. Erwartet wird etwa Immobilieninvestor René Benko – er ist einer jener Unternehmer, der von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video als angeblicher Spender genannt wurde. Auch KTM-Chef und ÖVP-Großspender Stefan Pierer soll Auskunft geben – etwa zu seinen finanziellen Zuwendungen an die Volkspartei. Außerdem wird Uniqa-Chef Andreas Brandstetter befragt.