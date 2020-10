Suzuki-Pilot Rins gewinnt MotoGP-Rennen von Aragon

In zehn Moto-GP-Rennen in dieser Saison hat es nun bereits acht verschieden Triumphatoren gegeben. Am Sonntag trug sich beim ersten von zwei WM-Läufen in Aragon Suzuki-Pilot Alex Rins in die Siegerliste ein. Er setzte sich vor seinen spanischen Landsleuten Alex Marquez auf Honda und Joan Mir auf Suzuki durch. Fabio Quartararo, der aus der Pole-Position gestartet war, blieb ohne Punkte und gab die WM-Führung an Mir ab. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder (11.).